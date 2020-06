Donna filmata mentre urla contro un dipendente del McDonald's, le immagini diventano virali

I clienti di un McDonald's della città di Parigi, Maine, Stati Uniti, hanno filmato il momento in cui una cliente ha inveito contro un dipendente della famosa catena di fast food americana. La donna dopo aver chiesto «il numero e il nome del manager» non ricevendolo ha gridato «come cliente ne ho ogni diritto». Davanti al rifiuto la donna ha gettato un bicchiere pieno dal finestrino della sua auto e si è allontanata.







Dopo l'apparizione del video su Facebook, la protagonista, il cui nome non è stato reso noto, ha ricevuto un ordine restrittivo che le impedisce di entrare nel ristorante, secondo quanto ha riferito a WGME il capo della polizia di Parigi, Michael Dailey. Il funzionario ha spiegato che le autorità sono venute a conoscenza dell'incidente grazie alle immagini che sono diventate virali sui social network e ha assicurato che non è stato il lavoratore a presentare la denuncia.



La cliente «è stata indagata dopo che una persona non direttamente collegata all'incidente ha visto il video. Contro di lei è stato emesso un ordine restrittivo», ha spiegato Dailey, aggiungendo che la donna «ha ricevuto alcune minacce a causa della registrazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA