Donna finge di essere malata e chiede aiuto all'ospedale per sfuggire alle violenze del marito; l'uomo è stato arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la moglie, a Ribas do Rio Pardo, Brasile. Per denunciare le violenze del marito, la vittima ha simulato la necessità di ricevere delle cure mediche in un ospedale pubblico della città.

Come racconta g1, secondo il delegato Bruno Santacatharina, la vittima ha riferito di aver subito negli ultimi mesi diverse aggressioni da parte del coniuge, che avrebbe addirittura limitato il diritto della moglie di uscire di casa da sola.

Nella testimonianza, la donna ha riferito che il congiunto l'ha accompagnata a tutti gli appuntamenti medici per prevenire una possibile denuncia.

Per raggiungere l'ospedale, la vittima ha dichiarato di aver bisogno di cure mediche urgenti. In realtà, invece, la donna ha chiesto aiuto per le continue violenze che stava ricevendo all'interno della sua abitazione.

Dopo la dichiarazione della vittima, gli operatori sanitari hanno chiamato la Polizia Civile, che ha arrestato l'indagato.

Nella denuncia, la donna ha affermato che suo marito non l'avrebbe lasciata uscire di casa senza consenso, limitato l'accesso al cellulare e ai social network, minacciata, maledetta e umiliata costantemente.

Gli agenti di polizia hanno anche scoperto che, di recente, il sospettato è stato arrestato a Campo Grande per violenza domestica, ma, appena rilasciato in custodia, ha mancato di rispetto alle misure di protezione e aggredito nuovamente la moglie. Per questo, ora, l'uomo si trova in stato di fermo e deve rispondere di violenza psicologica.

