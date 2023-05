Donna, madre di 2 bambini lascia il marito violento, diventa un'imprenditrice e ispira migliaia di donne sul web

Vanessa Miranda, 25 anni, che vive alla periferia di Ananindeua, nella regione di Greater Belém, Brasile, è una delle oltre 14 milioni di madri single brasiliane. Incinta del suo secondo figlio, la donna del Pará ha dovuto reinventarsi dopo aver subito violenze domestiche, diventando un'imprenditrice e influencer che ispira migliaia di donne sui social media.

La traiettoria di Vanessa non è iniziata su Internet con contenuti sulla maternità, ma sulle passerelle dei concorsi di bellezza, nel 2018, quando è diventata miss di Ilha do Marajó. Le sfilate sono state un modo per ritrovare la voglia di vivere, perché all'epoca soffriva per la perdita del primo marito, morto di cancro.

Inizialmente sul web, l'influencer ha parlava di parrucco e di trucco, attirando l'attenzione dei follower per la sua bellezza. Attraverso le interazioni sui social ha conosciuto il suo secondo marito, che ora è il padre dei suoi due figli.

All'inizio Vanessa ha raccontato a g1 che era tutto bellissimo, lui era paziente, affettuoso e le chiedeva sempre un figlio, perché il suo grande sogno era diventare padre. Per avere il bambino, ha dovuto lasciare il lavoro di modella e dedicarsi completamente alla famiglia che stava costruendo con l'uomo che sarebbe diventato il suo aggressore.

Dopo un po', il rapporto di coppia ha cominciato a cambiare e Vanessa racconta di non essere più riuscita a riconoscere l'uomo con cui aveva deciso di condividere la sua vita, affrontando situazioni di violenza domestica, abusi psicologici e solitudine nel processo di crescita della sua prima figlia.

Dice di aver nascosto tutto ai suoi follower virtuali, per vergogna e anche per una certa paura del marito.

Ma un giorno ha deciso di condividere tutto ciò che stava affrontando, ora è separata e sostiene altre donne, motivandole a denunciare i loro aggressori.

Nel corso dell'esperienza è cambiato il profilo dell'influencer sui social network, condividendo la lotta per i diritti in tribunale, la quotidianità da madre e la vita da imprenditrice, che nasce dalla necessità di sostenere i figli, che ancora non ricevono gli alimenti dal padre.

La prima impresa è stato un piccolo salone di bellezza nel soggiorno di casa sua, ma con la seconda gravidanza ha dovuto sospendere il lavoro poiché i suoi servizi di parrucchiera le imponevano di avere contatti con prodotti chimici che potevano incidere sulla salute del bambino. Per questo, ha pensato di aprire un ristorante, Comida de Mãe, con il quale distribuisce cestini per la pausa pranzo dei dipendenti di alcune aziende.

Il ristorante è la fonte di reddito principale della famiglia, è un'attività che va avanti con la collaborazione della madre, delle sorelle e delle zie che si occupano della cucina e dell'amministrazione. Vanessa ha affermato che è stato difficile creare un ristorante da zero.

Inoltre, l'imprenditrice ha recentemente deciso di aprire una mini cartoleria a casa sua dove stampa fotografie, offre fotocopie e stampe varie.