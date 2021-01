Donna mangia fuochi d'artificio, gravi ustioni al viso: «Pensavo fossero caramelle»

Mum suffers face burns after scoffing mini fireworks she mistook for sweets https://t.co/VAYZRzdjnm — The Sun (@TheSun) January 16, 2021

Una donna residente nel Regno Unito è rimasta gravemente ferita, riportando gravi ustioni al volto dopo aver mangiato per errore dei fuochi d'artificio, scambiandoli per caramelle, secondo quanto riferisce The Sun.

Lisa Boothroyd, 48 anni, ha comprato una scatola di Fun Snaps, pensando che fossero caramelle, in un negozio in cui la confezione dei fuochi d'artificio era esposto vicino ai dolciumi. Quando è tornata a casa, la donna ha deciso di mangiarli, ma i botti hanno cominciato a esploderle in bocca.

Lisa ha subito numerose ustioni alle labbra e alle gengive provocate dalle sostanze chimiche. La donna ha raccontato che per un mese è riuscita a malapena a mangiare e dormire e ha dovuto prendere diversi antidolorifici per alleviare il dolore alla bocca. «Non riesco a smettere di pensare a cosa sarebbe potuto succedere se li avessi dati a un bambino», ha confessato la donna.

Il personale del negozio in cui sono stati acquistati i fuochi d'artificio ha assicurato che li rimuoverà dal reparto delle caramelle.

