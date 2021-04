Vaccini, anziana muore 3 ore dopo la prima dose Pfizer in Australia: indagini in corso su legame con il siero

Una donna di 82 anni è morta in Australia tre ore dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer in una struttura di assistenza per anziani nel Queensland. L'82enne viveva nella casa di riposo “Blue Care Yurana Aged Care Facility” a Springwood quando, secondo quanto riferito, le è stato somministrato il vaccino alle 10 del mattino ed è deceduta verso le 13.

Per la polizia però, che ha raggiunto la casa di riposo per le indagini, non è chiaro se il vaccino abbia qualche legame con la morte della donna poiché soffriva di una malattia polmonare al momento della sua morte. È in preparazione un rapporto per il medico legale.