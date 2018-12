Donna muore dopo chirurgia estetica, la rabbia della famiglia: «Curata su WhatsApp»

Gli amici e la famiglia della donna sono convinti che la clinica sia responsabile della morte della loro congiunta e accusano il chirurgo di « abbandono di persona » , perché non si è reso disponibile subito dopo l'intervento nonostante i disturbi della paziente.

#Rosario ⚠️🚨 | Familiares de la mujer que falleció tras una infección generalizada luego de realizarse cirugía estética escracharon la clínica donde fue operada



📌Denuncian que hubo abandono de persona @emergenciasAR @CalleDRosario @SaludRosario 👇🏾 pic.twitter.com/fSnJMvG2oE — Conclusión (@ConclusionRos) 18 dicembre 2018

« Non abbiamo mai avuto una risposta, non ci hanno mai chiamato, hanno sempre detto che hanno fatto le cose bene e che sono cose che accadono, che alcune volte per inseguire la bellezza le persone muoiono » , ha detto il compagno della vittima, Cristian Alaniz.



Sulla stessa scia altri familiari affermano che « Il dottore l'ha operata e è andato in vacanza, l'ha curata su WhatsApp » , come riportato da TN.



Al momento resta da capire quale sia la posizione della clinica, mentre i familiari hanno già fatto denuncia per quanto accaduto.

Giovedì 20 Dicembre 2018, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nancy Basualdo, una donna di 46 anni, è morta dopo aver subito un intervento di chirurgia estetica nella città di Rosario in Argentina. Secondo quanto raccontato da Rosario Plus, i familiari, che accusano il medico di malasanità, hanno distrutto l'ingresso della clinica dove era ricoverata la donna.