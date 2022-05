Borsa piena di gioielli rubata a una donna in aeroporto: ​valore 100mila euro

Un viaggio terribile, quello di una donna che all'arrivo all'aeroporto di Lisbona si è resa conto di aver smarrito una borsa contenente 100mila euro in gioielli e un tablet del valore di 1100 euro. Come riporta CM, sembrerebbe che un uomo di 75 anni l'abbia presa e sia è scappato tranquillamente in metropolitana. Circa dieci giorni dopo l'accaduto, lo stesso è stato individuato dalla PSP, quando aveva già venduto parte della refurtiva per un totale di 240 euro in un banco dei pegni, come ha raccontato la polizia. Tra i gioielli c'erano bracciali, medaglie, orecchini, collane, anelli e girocolli.

