Perde l'uso della parola per 2 mesi, poi ricomincia a parlare con quattro accenti diversi

Emily Egan, 31 anni, ha sofferto una strana lesione cerebrale che le ha causato la perdita della parola per due mesi. Poi, l'ha recuperata, acquisendo però quattro accenti diversi. Il suo inglese è peggiorato, il che l'ha portata a soffrire di episodi di xenofobia e, nonostante il fatto che stia facendo terapia, non c'è certezza che riacquisterà il suo accento normale, secondo quanto riportato da Metro.



Emily Egan ha sofferto per due settimane di mal di testa prima che la sua voce iniziasse a diventare più forte per poi perdersi improvvisamente. Pensando che si trattasse di un ictus, la donna è stata ricoverata in ospedale, presto, però, i medici hanno escluso questa possibilità, non rilevando anomalie nei test. I medici sono rimasti increduli quando la paziente ha perso completamente la capacità di parlare.



Il suo neurologo le ha raccomandato di prendersi una vacanza e di rilassarsi. Lo scorso marzo, durante le vacanze, la donna ha iniziato lentamente a parlare, ma con accenti diversi: polacco, francese o italiano.



Infine, a Egan è stata diagnosticata la sindrome da accento straniero, un raro disturbo del linguaggio causato da un danno cerebrale, la cui causa non è ancora nota. Per questa condizione, è cambiato il modo in cui articola le frasi, il suo vocabolario, il modo in cui scrive e persino il suo modo di pensare.



Inoltre, alla donna è stato diagnosticato un disturbo neurologico funzionale, che ha causato la paralisi del braccio e della mano sinistra, anche se in questo caso i medici sperano che possa recuperare sensazioni e movimenti con la terapia.