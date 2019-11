Donna aggredisce bimbo di 5 mesi, colpito in faccia dentro la carrozzina

Mamma picchia il figlio di 2 anni a morte: «Il suo corpicino era irriconoscibile»

Ultimo aggiornamento: 15:18

Chiede al papà di poter, poi loCharlotte Graham, si è avvicinata a un uomo che portava a nel passeggiono unnei pressi della farmacia Walgreens a Wichita Falls, in Texas, e ha chiesto di poter vedere meglio il piccolo.Il papà, orgoglioso, si è spostato, ma a quel punto il volto sorridente della donna si è torto in una smorfia di rabbia e ha colpito in faccia il neonato. L'uomo ha provato ad afferrare il piccolo e a metterlo in salvo, ma pare che la donna abbia fatto in tempo a dargli un secondo schiaffo, come riporta anche la stampa locale . Il genitore ha chiamato la polizia e anche se la donna si era data alla fuga, gli agenti l'hanno trovata in uno dei vicoli vicini al luogo dell'incidente.La donna avrebbe dichiarato di lavorare per l'FBI e ha iniziato a farneticare parlando di bambini pericolosi che avrebbero fatto del male alle persone. La donna è accusata di aggressione e a un minore, ed è finita in carcere.