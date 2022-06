Malta, rischia la vita per un aborto spontaneo, medici si rifiutano di curarla: Andrea costretta a volare in Spagna

Una donna americana incinta subisce un aborto spontaneo mentre è in vacanza a Malta, ma per essere curata viene trasportata in un ospedale dell'isola spagnola di Maiorca perché la legge maltese proibisce l'aborto. A raccontarlo il compagno della donna. Jay Weeldreyer ha detto che i medici dell'ospedale universitario Son Espases di Palma di Maiorca stavano preparando la sua compagna, Andrea Prudente, a un intervento per rimuovere il tessuto fetale rimanente, perché era a rischio di infezione mortale. Un volo di evacuazione medica ha trasportato la coppia da Malta a Maiorca nella tarda serata di giovedì.

Usa, Corte Suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto: «Non è garantito dalla Costituzione»

Una luna di miele finita male

La vita di Prudente era in grave pericolo, ha dichiarato Weeldreyer a Euronews, dopo che i medici maltesi si erano rifiutati di concederle un aborto potenzialmente salvavita in seguito a un'emergenza medica. La coppia si trovava a Malta per festeggiare la loro "luna di miele" quando le acque di Prudente si sono rotte prematuramente la settimana scorsa. Nonostante il feto di 16 settimane non fosse più vitale e i gravi rischi per la sua vita, i medici hanno detto a Prudente, 38 anni, di Seattle, che non poteva abortire perché è illegale a Malta. Secondo la legge maltese, coloro che sono stati scoperti a far nascere un bambino o a "provocare un aborto" possono rischiare la reclusione fino a tre anni. Questo vale sia per le donne incinte che per gli operatori sanitari.

La rabbia del marito

"Il modo in cui i maltesi ne parlano è che si tratta di un aborto, la verità è che si tratta di un aborto incompleto", ha detto Weeldreyer a Euronews. Non c'è alcuna possibilità che questa gravidanza porti a un bambino vitale". "Abbiamo perso nostra figlia", ha aggiunto. "Non ho ancora avuto modo di elaborare il lutto". La coppia era venuta a Malta per festeggiare la loro luna di miele. "Volevamo venire qui e trascorrere due settimane di vacanza romantica, di contatto e d'amore per festeggiare la nascita di una famiglia", ha detto Weeldreyer. "Invece stiamo affrontando il pericolo di Andrea". Prudente si è recata per la prima volta in un ospedale di Gozo alle 4:00 di domenica mattina, dopo aver avuto una forte emorragia vaginale. Le acque si sono rotte due giorni dopo, durante la 16ª settimana di gravidanza. Dopo un lungo "tira e molla" tra i vari pronto soccorso, giovedì un'ecografia ha confermato che il suo bambino non poteva sopravvivere al di fuori dell'utero. I medici della Mater Dei hanno detto a Prudente che non potevano rimuovere il feto, nonostante la minaccia per la sua vita, a causa della criminalizzazione dell'aborto a Malta. Potrebbero perdere la licenza medica se la procedura venisse eseguita.