Donna scopre di essere stata sposata per più di 20 anni senza saperlo

Una donna russa ha intentato una causa dopo aver appreso nel 2020 di essere stata sposata senza il suo consenso dal 1999, secondo quanto ha riferito un tribunale distrettuale della provincia di Orenburg, Russia.

Il tribunale ha spiegato che la donna non ha partecipato alla celebrazione del matrimonio, non ha firmato il registro dei matrimoni, né ha presentato congiuntamente la richiesta di unirsi legalmente in matrimonio.

I due cittadini coinvolti, la cui identità non è stata rivelata, hanno studiato insieme all'università e l'uomo si è offerto di organizzare un matrimonio fittizio, proposta che lei non ha accettato. La parte interessata ha detto alle autorità che la sua firma era stata falsificata.

Il tribunale ha dichiarato nullo il matrimonio dopo che gli esami forensi hanno dimostrato l'estraneità della donna e l'inesistenza delle condizioni di base per validare il matrimonio.

La legge russa prevede che per la conclusione di un matrimonio ci debba essere un mutuo e volontario consenso, oltre alla presenza di entrambe le parti al momento dell'ufficializzazione dell'unione. Se uno qualsiasi dei requisiti legali non viene soddisfatto, il matrimonio può essere dichiarato nullo.