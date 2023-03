Donna sepolta viva in una tomba dalla malavita brasiliana

Le autorità hanno salvato «la vita di una donna che è stata sepolta, ancora viva, in una tomba, nel cimitero municipale della città di Visconde do Rio Branco» nello stato di Minas Gerais, secondo quanto si legge in un comunicato della Polizia militare brasiliana.

I militari sono stati chiamati dai becchini del cimitero, che hanno visto nei pressi di «una tamba chiusa con mattoni e cemento fresco delle tracce di sangue». Al cimitero, allora, gli agenti della Polizia Militare hanno sentito grida di aiuto e hanno sfondato il muro di mattoni e salvato la donna di 36 anni, che presentava ferite alla testa e diversi tagli sul corpo.

Secondo la Polizia Militare, la vittima si trovava in casa insieme al marito, quando la loro abitazione è stata «invasa da due individui incappucciati che l'hanno aggredita». Anche il marito è stato aggredito ma è riuscito a scappare.

«Da quel momento in poi - la donna - non ricorda altro, fino a quando non si è risveglia nel loculo», hanno precisato le autorità, le quali hanno aggiunto che, in passato, la donna avrebbe «conservato armi e droga per due individui e che questo materiale era andato perduto».

Secondo la Polizia Militare la donna sarebbe coinvolta in «uso, traffico di stupefacenti e furto».

I due sospettati, di 20 e 22 anni, sono già stati identificati ma sono al momento latitanti.