Donna si sveglia in un congelatore dopo aver perso conoscenza a una festa

Sabato 24 Agosto 2019, 16:56

La polizia di East Cleveland, Ohio, USA, ha scoperto uno strano caso. Una donna che si è schiantata contro l'auto degli agenti mentre fuggiva da qualcuno, ha raccontato di essersi svegliata in un congelatore, senza ricordare ciò che le era successo, e quando alla fine è riuscita ad aprirlo, ha cercato la sua auto ed è fuggita, secondo quanto ricordato dai media locali.Nel frattempo un uomo che la credeva morta per overdose è stato arrestato con l'accusa di rapimento e tentato omicidio.Dopo aver ascoltato la donna, le autorità l'hanno trasferita al centro medico MetroHealth, dove è stata curata per diverse lesioni e per ipotermia.Grazie alle dichiarazioni della vittima, il cui nome non è stato rivelato, le autorità sono riuscite ad arrestare Eric Glaze, 41 anni. L'ultimo ricordo che ha la donna è che era a una festa, dove è stata drogata al punto da essere considerata morta per overdose.Il capitano Scott Gardner ha riferito ai media che la vittima è andata alla festa da sola e non è sicura di cosa sia successo, ma ricorda di essersi svegliata in un congelatore. I dettagli di ciò che è accaduto non sono ancora chiari.