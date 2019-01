Sopravvive al cancro, ma viene strangolata e uccisa dal figlio violento

LEGGI ANCHE

Sopravvissuta a una brutta malattia, muore per mano del figlio violento. Una tragedia che ha sconvolto la cittadina di Rockville, nel Maryland. Kevin McGuigan, 21 anni, ha ucciso Jackie, 49 anni, stringendole le mani attorno al collo fuori dalla St Raphael Catholic Church, venerdì scorso.L'orribile aggressione è avvenuta davanti a molte persone che non sono riuscite a fermarlo. Da tre anni Jackie aveva fatto denunce e appello a un giudice per allontanare il figlio da casa per il suo comportamento minaccioso e violento. E così nel febbraio 2016 il tribunale aveva stabilito l'allontanamento del ragazzo dalla casa di famiglia e garantito a sua madre 12 mesi di protezione. Ma questo Kevin non lo accettava, dopo l'ultima lite, è arrivata la tragedia.