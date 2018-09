Donna trova lettera d'amore di oltre due secoli fa

Martedì 25 Settembre 2018, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fioraia in pensione residente nella città britannica di Burton-on-Trent, aprendo una busta da lettera di epoca georgiana realizzata con la tecnica degli origami, ha trovato un messaggio d'amore con tanto di proposta di matrimonio, risalente al 1782.Sembra che la lettera sia stata tramandata di generazione in generazione senza mai essere stata aperta.«L'ho conservati nel mio cassetto dei gioielli e li guardavo di tanto in tanto, ma non ho mai avuto il coraggio di aprirli», dice Ann, riferendosi agli origami. «Non sono sicura che siano un cimelio di famiglia, ma credo che mia madre l'abbia ricevuti da suo fratello molti anni fa», ha continuato la donna, secondo il racconto dei media locali. Ora, l'anziana donna intende vendere l'oggetto in un'asta.Questo tipo di buste artistiche erano popolari nel diciottesimo secolo, di solito per scrivere messaggi d'amore e proposte di matrimonio. In molti casi le parole erano accompagnate da poesie e disegni.«Caro amore mio, il cuore che contempli si romperà non appena avrai aperto questa foglia, come il mio cuore pieno di mal d'amore è gravemente ferito e spezzato in due», scriveva l'innamorato nel confessare che il suo cuore non avrebbe trovato pace fino a quando «i nostri cuori non si uniranno».Non si conosce l'autore della lettera, ciò che è certo è che il destino non ha permesso che la ragazza leggesse quella lettera scritta per lei con tanto amore.