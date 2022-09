Donna truffata per 30mila euro nel parcheggio del supermercato

Una donna è stata truffata per un importo di 30 mila euro nel parcheggio di un supermercato ad Almancil, Portogallo.

Come riporta CM, la vittima afferma di essere caduta in una trappola. «Già quando ero ancora dentro l'auto, sono stata avvicinata da una giovane donna. Ho aperto la portiera per vedere cosa fosse e ho visto un mucchio di monete nel retro dell'auto. Pensando che mi fossero cadute, mi sono chinata per raccoglierle», ha raccontato la donna, che ha chiesto di restare nell'anonimato.

Quando è rientrata all'interno del veicolo, ha notato l'assenza della valigia, che conteneva un importo in contanti di 30 mila euro. «Ho un figlio che studia all'estero e stavo per mandargli quella cifra», ha aggiunto.

Dopo il furto, la vittima ha sporto denuncia alla Gnr.