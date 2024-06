Donna uccide il fidanzato con un dolce avvelenato

Da alcuni giorni, il Brasile è con il fiato sospeso per l'omicidio di un uomo di affare, Luiz Marcelo Antônio Ormond, morto per avvelenamento. Si sospetta che a ucciderlo sia stata Júlia Andrade Cathermol Pimenta la sua fidanzata, per motivi prettamente economici. Sembra infatti che la giovane compagna della vittima avesse contratto un debito importante con una zingara, che definiva la sua mentore spirituale, tale Suyany, che è stata arrestata come complice.

L'uomo è stato visto vivo l'ultima volta il 17 maggio, ripreso insieme a Júlia Andrade, dalla telecamera di sicurezza dall'ascensore dell'edificio dove vivevano insieme, a Engenho Novo, Zona Nord.

Il suo corpo è stato ritrovato tre giorni dopo, sotto un divano e già in «avanzato stato di putrefazione».

Come riporta la stampa locale, la polizia sospetta che Júlia Andrade abbia avvelenato l'imprenditore con un dessert, come raccontato da Suyany nella sua dichiarazione. La presunta zingara ha detto che Júlia le ha ammesso di aver ucciso Luiz Marcelo con un dolce, che conteneva più di 60 compresse di un potente antidolorifico a base di morfina.

«Non posso più sopportare questo maiale», le avrebbe detto Júlia. Il 18 maggio, la sospettata si è recata ad Araruama per consegnarle l'auto di Luiz Marcelo, che sarebbe servita a saldare parte di un debito che la compgana dell'imprenditore aveva con la presunta zingara.

«Lei - Júlia - mi ha detto: questa macchina era sua - Luiz Marcelo. Me l'ha regalata. Te la do da detrarre dal nostro debito», ha detto Suyany alla polizia.

In un'intervista a Fantástico, il delegato Marcos Buss, responsabile del caso, ha affermato infatti che il delitto era motivato da ragioni economiche.

In una dichiarazione alla polizia, i rappresentanti di una farmacia della Zona Nord di Rio hanno dichiarato che Júlia Andrade Cathermol Pimenta ha acquistato una scatola di antidolorifici con morfina il 6 maggio, 12 giorni prima della morte dell'imprenditore Luiz Marcelo Antônio Ormand. L'acquisto è stato effettuato, secondo quanto affermato, con la presentazione della ricetta medica. E effettivamente il medicinale, a base di morfina, viene individuato come possibile causa della morte dell'imprenditore.

I risultati delle indagini effettuate sul cadavere dell'imprenditore e che individueranno la causa esatta della morte, saranno pronti entro 30 giorni.

Il delegato Marcos Buss ha affermato che ci sono prove che Suyany Breschak, arrestata perché sospettata di aver partecipato all'omicidio dell'imprenditore Luiz Marcelo, era a conoscenza «prima, durante e dopo» l'esecuzione del delitto.

Alla polizia, Suyany ha raccontato che Júlia è una vecchia cliente, per la quale ha svolto diversi lavori. La donna aspettava il pagamento di un debito di 600.000 Real brasiliani, circa 105.000 Euro, da parte di Júlia, che ne aveva già saldati 200.000, circa 35.000 Euro. Il delegato ha dichiarato che Suyany era la destinataria di tutti i beni rubati a Luiz Marcelo.