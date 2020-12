Caraibi, donna di 40 anni attaccata e uccisa da uno squalo. Le autorità: «Qui è un fatto rarissimo»

Una donna è stata uccisa da uno squalo al largo della costa di Saint Martin, nei Caraibi. Rapporti locali suggeriscono che la vittima fosse una donna sui 40 anni che stava nuotando a Orient Bay, una spiaggia popolare della zona.

A person has been killed in a shark attack off the coast of Saint Martin in the Caribbean https://t.co/DKcGemn6cU

— Sky News (@SkyNews) December 11, 2020