Le prime runner saudite possono correre in strada, tolto il divieto dal principe MBS

Le prime ragazze saudite (sebbene con il capo coperto e una tunica leggera che le copriva fino ai piedi) hanno potuto fare la prima maratona per le strade i Jeddah, correndo accanto a runner maschi. La Jeddah Running Community nonostante sia stata fondata nel 2013, sfidando il senso comune oppressivo delle tradizioni coraniche, non aveva mai osato tanto, far partecipare ad una competizione delle donne visto che è considerato inappropriato.Il fatto è che le donne non possono ancora fare sport in pubblico. Il primo gruppo misto di runner saudite è stato visto sfilare alcuni giorni fa e il filmato sta facendo il giro del mondo, postato con grande enfasi dalla BBC. L'immagine delle maratonete sta facendo proseliti in Arabia e sembra che in altre città altre ragazze vogliano imitare le 'colleghe' di Jeddah. Per il regno whahabita, sottoposto a norme coraniche rigorose, anche questa minima apertura sembra voler segnalare l'effettiva volontà del principe Bin Salman (quello che ha ordinato di fare a pezzi il dissidente Khasoggy) di contrinuare il cammino delle riforme e concedere qualche (timida) apertura. Recentemente ha permesso alle donne di prendere la patente e guidare un'auto.Sullo sport però il discorso è più complesso. Recentemente è stato revocato il divieto alle donne di fare sport all'interno delle scuole pubbliche e di andare allo stadio (accompagnate) a guardare la partita. Le prime atlete che la nazionale saudita ha mandato alle Olimpiadi è stato nel 2012.Tuttavia la vita quotidiana per l'universo femminile è scandita da divieti, imposizioni, restrizioni pesantissime alla libertà personale. Le donne non sono ancora libere di viaggiare sole, divorziare, sposarsi senza il permesso del padre o di un membro della famiglia maschio. Lì più che gender gap si dovrebbe parlare di gender chasm, il baratro tra il genere maschile e quello femminile.