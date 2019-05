Dieci anni alla deriva nel Pacifico, trovata lista dei desideri in una bottiglia

Venerdì 24 Maggio 2019, 16:52

Una bottiglia di vetro, contenente un messaggio scritto in spagnolo, è stata recentemente trovata su una spiaggia dell'isola di Minami Torishima in Giappone, dopo essere stata alla deriva nel Pacifico per più di 10 anni, come riportato da NHK, che ha ripreso la notizia dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti del Paese.Il messaggio racchiude una lista di desideri per il 2009. Una persona di nome Paly sognava di ottenere, tra le altre cose, un'illimitata ricchezza economica, successo lavorativo, oltre alla pace interiore e all'amore.«Anelo tutto questo per me e il mare cospira a mio favore», conclude il messaggio, datato 31 dicembre 2008.È stato riferito che la bottiglia è stata gettata in mare probabilmente dalle coste del Messico, dal momento che il messaggio è stato scritto su un foglio di quaderno del marchio Mead, che è popolare in quel paese dell'America Latina.Dal canto suo, il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti del Giappone, che ha analizzato il messaggio, ha parzialmente confermato tale teoria, rilevando che la bottiglia è stata gettata in mare da un paese dell'America centrale o della costa occidentale del Nord America.Minami Torishima si trova a nord-ovest dell'Oceano Pacifico e ha una superficie di 1,2 chilometri quadrati, è abitata solo da 25 persone, tra cui i funzionari del suddetto ministero, nonché membri della Marina giapponese e dell'Agenzia meteorologica nazionale.