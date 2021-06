Choccato dal malore di Eriksen, bimbo britannico di 7 anni raccoglie 5mila sterline per comprare defibrillatori

Oscar Jones, un bambino di 7 anni della contea di Cheshire, nel Regno Unito, scioccato dal malore che ha colpito Christian Eriksen a Euro 2020, ha raccolto 5.600 sterline per acquistare dei defibrillatori per la sua comunità.

Il 12 giugno, la stella del calcio danese Christian Eriksen ha subito un arresto cardiaco durante una partita di Euro 2020, mentre si disputava la partita tra Danimarca e Finlandia. Con l'aiuto di un defibrillatore, l'equipe medica è riuscita a salvare la vita del calciatore.

Per questo,Oscar, 7 anni ha deciso di inaugurare una raccolta fondi per comprarne uno per la sua comunità. Inizialmente, il piccolo sperava di raccogliere fondi per acquistarne solo uno per la sua squadra di calcio, ma poi, visto il successo della sua iniziativa sulla piattaforma GoFundMe, ha in programma di acquistarne almeno cinque, che donerà al suo comune.

Come riporta la stampa locale, suo padre Ben ha spiegato «Oscar e io abbiamo avuto una conversazione su quello che era successo a Eriksen. La risposta di Oscar è stata 'e se fosse successo a qualcuno della nostra squadra di calcio?' Una cosa davvero orribile a cui pensare. Ma è qualcosa che possiamo prevenire. Quindi Oscar ha deciso di raccogliere fondi per un defibrillatore per regalarlo alla sua squadra».