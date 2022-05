Draghi: «Ho chiamato Putin per cercare di sbloccare il grano. Non ho visto spiragli per la pace. Balneari? Grazie ai partiti accordo raggiunto»

«Ho cercato il presidente Putin: lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi africani è già presente avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili», queste le prime frasi del premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: «La pace? Non ho visto spiragli».

«Una prima iniziativa che si potrebbe esplorare è se si possa costruire possibile una cooperazione sullo sblocco dei porti sul mar Nero. Putin ha detto che non è sufficiente a risolvere la crisi alimentare mondiale. Gli ho replicato: "sblocchiamoli altrimenti c'è il rischio che vadano a male". Putin ha poi detto che il problema è che i porti sono minati».

