Nascondeva 58 dosi di cocaina sotto la voluminosa parrucca: arrestata

ūüĒó Ahir la #gubSA va detenir una parella per tràfic de substàncies estupefaents al barri de #SantAndreu. La dona, que just tornava del Carib i encara vestia roba estiuenca, portava, sota una perruca voluminosa, més de 760 g de cocaïna en 58 embolcalls. pic.twitter.com/qGEibqOxum — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) October 12, 2021

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Faida di Ponticelli, in 20 per picchiare la pusher con marito e... MILANO Dum Dum, ucciso in strada a Milano il boss che trattava coi narcos:...

La polizia di Barcellona, Spagna, ha arrestato una donna che nascondeva 58 dosi di cocaina per un totale di circa 750 grammi di cocaina sotto a una voluminosa parrucca, come si può notare in una serie di scatti pubblicati dall'ente di sicurezza catalano sul suo account Twitter.

Il verbale della polizia precisa che la donna era appena tornata dai Caraibi e indossava ancora abiti estivi. Sia lei che un'altra persona che l'accompagnava sono state arrestate nel quartiere di San Andrés, situato nel nord-est della città.

Secondo il quotidiano El Mundo, gli agenti stavano seguendo un sospettato che si trovava in un taxi con la donna, proveniente dalla Repubblica Dominicana. Quando il veicolo si è fermato, gli agenti si sono avvicinati alla coppia e, dopo aver chiesto da dove provenissero e aver richiesto i loro documenti, ha confessato di trasportare cocaina sotto la protesi per capelli.

I due sono stati trasferiti in commissariato. Lì, la donna ha rimosso la parrucca che era ben fissata con una pinzetta e una specie di rete per evitare che la droga cadesse. Gli agenti, infatti, hanno persino dovuto tagliarle delle ciocche di capelli per estrarre tutte le dosi della sostanza illegale.

Entrambi sono accusati di traffico di droga. La parrucca sarà utilizzata come prova durante il processo.