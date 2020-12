Conosce donna sui social, drogato e derubato ​al primo appuntamento

Agentes #PDI de la @FiscaliaCDMX, cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer por su probable comisión en los delitos de tentativa de homicidio simple y robo agravado, esta podría estar relacionada con otras CI, por hechos similareshttps://t.co/RUgbx1CwP3 pic.twitter.com/MuigHGjQx1 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) December 28, 2020

Una donna accusata di aver drogato e rapinato un uomo che ha incontrato sui social media è stata arrestata, secondo quanto riferito dalla Polizia investigativa messicana. Secondo le indagini, l'episodio è avvenuto lo scorso novembre, quando la vittima ha incontrato l'accusata tramite un gruppo Facebook e poi l'ha invitata a casa sua a Città del Messico, secondo quanto riporta il quotidiano Excelsior.

La coppia ha deciso di bere qualcosa e ordinare del cibo a domicilio. Mentre l'uomo riceveva l'ordine alla porta, la donna ha approfittato del momento di distrazione per mettere una sostanza non ben definita nella sua bevanda, facendogli perdere conoscenza.

L'uomo si è svegliato il giorno successivo in ospedale e dopo essere tornato a casa ha scoperto che era stato derubato di diversi oggetti di valore, tra cui il computer, il cellulare e del denaro. Il malcapitato ha sporto denuncia e dopo un mese di indagini, la donna è stata rintracciata e presa in custodia da membri della Polizia investigativa messicana. Secondo l'ufficio del procuratore generale di Città del Messico, la detenuta è stata accusata di rapina aggravata dal tentato omicidio e attualmente è trattenuta presso il Centro per il reinserimento sociale Santa Martha Acatitla e il giudice ha fissato un termine di due mesi per la chiusura dell'indagine complementare.

