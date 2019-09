Drone consegna cellulare e droga in un carcere americano

Venerdì 27 Settembre 2019, 11:51

Un detenuto del carcere della contea di Cuyahoga nell’Ohio, USA, ha ricevuto un telefono cellulare e della marijuana grazie all’ausilio di un drone che ha sorvolato la prigione.La polizia americana ha dichiarato che l’identità della persona che ha gestito il drone non è ancora stata identificata.Un video pubblicato su YouTube mostra il momento in cui il detenuto che si trovava nel cortile della prigione guarda verso il cielo, quando poco dopo cade una borsa, che l’uomo tenta di catturare con l’aiuto della giacca dell’uniforme.Sebbene il fatto sia accaduto a luglio, le autorità hanno reso pubblico il video solo questo mercoledì. Finora, inoltre, al detenuto protagonista dell’evento non sono state presentate accuse aggiuntive.