Drone italiano precipita in Libia. L'esercito di Haftar: «Scambiato per un velivolo turco, è stato abbattuto»

Giallo sulla caduta di drone italiano in Libia. In Tripolitania, dove si stanno sempre fronteggiando il generale Haftar e il premier al Serraj, è precipitato un nostro Predator. Secondo le fonti libiche, The Libyan Address, la contraerea dell'Esercito nazionale libico, le forze che fanno capo al generale Khalifa Haftar, l'hanno abbattuto a Tarhuna cambiandolo per un velivolo russo partito dall'aeroporto civile di Misurata.

Ma lo Stato maggiore della Difesa italiano ha dato una versione diversa spiegando che è stato perso «il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare, successivamente precipitato sul territorio libico». Il velivolo, «che svolgeva una missione a supporto dell'operazione Mare Sicuro, seguiva un piano di volo preventivamente comunicato alle autorità libiche», aggiunge la Difesa. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause.

Il dispositivo aeronavale «Mare sicuro» è dislocato nel Mediterraneo Centrale, con baricentro nelle acque a ridosso della Libia, con il compito di «assicurare la tutela degli interessi nazionali». per il 2019 è previsto un impiego massimo di 754 militari, 6 navi e 5 mezzi aerei. I compiti della missione, come spiega la Difesa, consistono in particolare nella «protezione delle linee di comunicazione, garantendo un ambiente sicuro al traffico marittimo commerciale»; nella «protezione dei mezzi della Guardia Costiera che operano in attività SAR dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali»; nello svolgimento di «attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni criminali dedite ai traffici illeciti via mare». Si tratta, viene sottolineato, di «una missione di presidio di una zona di rischio», che «non prevede alcun blocco navale né altre evoluzioni».



Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA