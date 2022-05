Lituania, colletta dei cittadini per un drone militare: raccolti 5 milioni in tre giorni (per spedirlo in Ucraina)

Sono bastati tre giorni in Lituania ai cittadini per raccogliere ben cinque milioni di euro. A cosa serviranno? Ad acquistare un drone militare da donare all'Ucraina. Una campagna di raccolta fondi nata spontaneamente e che ha coinvolto migliaia ci cittadini. Si tratta di un drone turco Bayraktar TB2, da destinare all'esercito di Kiev. «Probabilmente per la prima volta nella storia i cittadini di uno stato» hanno avuto la possibilità di «acquistare e donare armi pesanti destinate a un altro paese», ha specificato l'influencer Andrius Tapinas, fondatore dell'emittente online Laisves TV e anima dell'iniziativa.

Laisves TV ha informato che i fondi raccolti attraverso il fundrasing saranno trasferiti al ministero della Difesa lituano, che si assumerà il compito di acquistare il drone e le munizioni necessarie. Il ministro lituano della Difesa, Arvydas Anusauskas, ha dichiarato oggi che il suo vice si recherà in Turchia la prossima settimana per firmare una lettera di intenti per l'acquisto del drone.