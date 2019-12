Eye in the Sky, ecco i droni guardiani delle città del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I droni del futuro potrebbero volare come insetti e andare sott'acqua. Un articolo didi luglio 2019 menziona i progetti sui cui la ricerca sta lavorando che puntano allo sviluppo di droni con ali in movimento e non fisse, molto più discreti di quelli attuali. Un giorno non troppo lontano quello che potrebbe sembrarci un innoquo colibrì potrebbe essere invece un drone guardiano. Una tecnologia ancora allo stato embrionale che potrebbe essere utilizzata in tantissimi modi. Questi droni robot potrebebro raccogliere dati sulle condizioni atmosferiche, monitorare il traffico, prevenire incidenti e disastri, controllare lo stato degli edifici in costruzione ed essere usati in agricoltura. Le agenzie governative potrebbero farne uso per le operazioni di ricerca e soccorso e per scopi di sorveglianza e controllo. Per esempio, i ricercatori dell'stanno lavorando a un robot a forma di ape, RoboBee, con ali sottili come la carta ad energia solare.I droni che si ispirano alla natura hanno anche un precedente cinematografico. Se ne trova uno a forma di scarabeo nel film del 2015, in italiano "Il diritto di uccidere". Il film di Gavin Hood affronta gli interrogativi morali della guerra a distanza combattuta tramite droni. Il drone insetto viene inviato a sorvegliare l'obiettivo da colpire: la casa di un ipotetico leader dell'organizzazione terroristica Al Shabaab nel Corno d'Africa. Il bombardamento degli americani viene sospeso per la presenza di alcuni bambini nelle vicinanze dell'obiettivo. Ma quel drone insetto del film è stato pensato sul modello di uno realmente costruito dalla compagnia californiana AeroVironment e commissionato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), un'agenzia del Dipartimento della Difesa USA per lo sviluppo di nuove tecnologie a scopi militari. «Possiamo pensare che questi droni diventeranno i guardiani delle città del futuro», ha affermato Alireza Ramezani, un esperto della Northeastern University che sta lavorando a un robot a forma di pipistrello chiamato Bat Bot. Yang Wenqing, un membro del team "Dove" ha dichiarato che tale tecnologia consente di ottenere vantaggi sia in campo civile che militare e rappresenta un buon potenziale per l'uso di tali velivoli in larga scala nel futuro.Già nel 2018 il giornale americano The Atlantic e il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post avevano denunciato l'esistenza dell'operazione in codice "Dove", attraverso cui il governo di Pechino ha sorvegliato gli uiguri dello Xinjiang facendo ricorso a droni hi-tech a forma di colomba muniti di telecamere ad alta definizione. Il South China Morning Post racconta che negli ultimi anni più di 30 agenzie militari e governative avrebbero dispiegato questi uccelli robotizzati in almeno 5 province della Cina, e in particolare nella regione dello Xinjiang. I droni imitano al 90% i movimenti alari degli uccelli e sono talmente simili alle loro controparti viventi che anche gli uccelli veri gli volerebbero accanto. Questi velivoli emettono anche pochissimo rumore, così è quasi impossibile notarli.Nello Xinjiang la polizia cinese ha elaborato un sistema di raccolta dei dati personali, che prevede sistemi di videosorveglianza e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per rintracciare e selezionare le persone da deportare nei campi di detenzione di massa . Nelle ultime settimane una serie di documenti classificati del governo cinese ha svelato infatti il funzionamento del sistema di massima sorveglianza messo in piedi nella regione. Alcuni report di organizzazioni pro diritti umani e immagini satellitari avevano già documentato l'esistenza nello Xinjiang di campi di detenzione di massa dove la minoranza musulmana, in gran parte composta da uiguri, è sottoposta a indottrinamento forzato. Ma i China Cables, ottenuti di recente dall'International, hanno fornito informazioni nuove e più dettagliate sul meccanismo di funzionamento dei campi. Nei China Cables ci sono riferimenti all'utilizzo di telecamere tra i metodi usati per sorvegliare e arrestare gli uiguri. I documenti, datati 2017, comprendono un manuale di comportamento, delle vere e proprie linee guida e altre informazioni di intelligence. La diffussione dei China Cables arriva a distanza di poco tempo dalla pubblicazione da parte deldi un'altra serie di documenti classificati che hanno svelato invece il processo storico che a partire dal 2014 avrebbe portato il presidente Xi Jinping a istituire i campi di detenzione dei musulmani nello Xinjiang.