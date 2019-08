Pacchi svuotati e riempiti di terra: due arresti per truffa ai danni di Amazon

Martedì 6 Agosto 2019, 17:28

Due giovani sono stati arrestati a Palma di Maiorca, Isole Baleari, Spagna con l'accusa di aver truffato la società di e-commerce Amazon, presentando richieste false e restituendo pacchi pieni di terra.L'importo ottenuto da questa truffa l'ha resa la seconda frode più grande al mondo ai danni dell'azienda e la più grande registrata in Europa.Secondo quanto riferisce El Español, Kwarteng, 22 anni, conservava la merce e riempiva, invece, le scatole di terra per lo stesso peso del prodotto originale. Con questo metodo il giovane, insieme a un amico, ha guadagnato oltre 330.000 euro.I ricavi della truffa hanno persino portato alla creazione di una società per azioni denominata Kwartech, una fusione del cognome del ragazzo con la parola tecnologia.I prodotti maggiormente commercializzati erano articoli elettronici completamente nuovi, rivenduti a basso costo, ma senza la loro confezione originale.Così, il giovane è riuscito a superare in astuzia i sistemi di sicurezza dell'azienda americana per diversi anni, poiché i pacchi restituiti vengono sottoposti a scansione, il loro peso viene controllato e vengono automaticamente posizionati su uno scaffale senza che nessun dipendente li controlli fisicamente. Tuttavia, la frode si è conclusa quando uno degli impiegati della sede centrale di Barcellona ha condotto una ricerca casuale e ha scoperto l'inganno.Secondo il rapporto dei media locali, il caso è stato gestito dal gruppo per i crimini tecnologici del quartier generale della polizia nazionale delle Isole Baleari, specializzato nei crimini informatici. Gli agenti hanno arrestato i due sospetti a fine luglio.Gli imputati sono stati successivamente rilasciati dopo aver pagato una cauzione di 3.000 euro e i loro conti Amazon sono stati chiusi in attesa del processo.