Due bimbe di 3 e 5 anni morte nel letto: sospetti sulla mamma, «forse li ha avvelenati». Francia sotto choc

afferma una fonte citata da Le Progres . Le autorità hanno scelto per adesso di non commentare, in attesa dei risultati dell'autopsia e dei test tossicologici che stabiliranno se le bambine sono state davvero avvelenate. Il caso, spiegano i media transalpini, rientra nel contesto di un conflitto coniugale: le indagini sono state affidate ai gendarmi della sezione di Lione. È troppo presto per parlare di un'ipotesi piuttosto che di un'altra,.

Lunedì 11 Giugno 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 15:58

ieri sera in una caserma dei gendarmi a Limonest, una cittadina vicino a Lione: è accaduto intorno alle 18, quando la madre delle bimbe ha notato che erano prive di sensi e ha chiamato i soccorsi. Invano il massaggio cardiaco da parte dei sanitari.La famiglia vive in caserma perché il papà - che domenica non era a casa perché impegnato in un evento sportivo, ma che è stato già interrogato dagli inquirenti - è un: l’autopsia, in corso, rivelerà come sono morte le bambine. La madre è sotto choc ed è ricoverata in ospedale da ieri: secondo il quotidiano La Provence lei e il marito stavano per separarsi, mentre RTL rivela che sarebbe lei la principale sospettata del presunto omicidio, forse avvenuto per avvelenamento.