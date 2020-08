Due donne litigano ferocemente a bordo di un aereo perché una delle due si rifiuta di indossare la mascherina - ​VIDEO

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf — Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020

A bordo di un aereoche stava per decollare, è scoppiata una violenta rissa tra due donne, quando una delle due siL'episodio è avvenuto su un volo che copriva la rotta tra le città diIn una dichiarazione citata dalla stampa locale, American Airlines ha spiegato che una delle due clienti non stava rispettando i protocolli obbligatori della compagnia aerea che prevedono l'utilizzo della mascherina per quanti salgono a bordo dell'aereo per prevenire un possibile contagio.Quando i membri dell'equipaggio hanno chiestola donna ha causato una forte discussione con altri passeggeri, ha aggiunto la compagnia.In definitiva, la donna che si è rifiutata di rispettare il protocollo della compagnia è uscita dall'aereo accompagnata dalle forze di sicurezza.