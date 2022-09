Sebastian Riera, 5 anni, è stato rapito nella zona di Cajados a Palmela, Portogallo.

Miguel Rocha, lo zio del bambino ha raccontato a CM che il minore si trovava a casa della nonna materna quando due uomini si sono presentati a casa della donna e hanno detto di essere dei poliziotti. La nonna non si è per niente sorpresa e ha fatto entrare in casa i due. Lo zio ha riferito che uno di loro era incappucciato e l'altro aveva la barba e indossava un cappello, pantaloni marroni e un maglione scuro. Ha poi aggiunto che c'era un terzo uomo all'interno di un'auto nera, nella quale in seguito sono fuggiti. La nonna ha cercato di impedire il rapimento, ma non ci è riuscita.

La donna non si è sorpresa della presenza della polizia perché la madre di Sebastian è in carcere a Tires, e le era stato anticipato che le autorità sarebbero andate a fare dei controlli.

Lo zio del bambino ha raccontato che la madre è fuggita con il bambino da Barcellona in Portogallo e che questo è il motivo dell'incarcerazione. Sebastian era stato affidato alla nonna materna fino a quando il tribunale non fosse pronunciato sulla custodia del bambino.