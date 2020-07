Fulmine sul campo di calcio: due giocatrici muoiono e tre restano ferite

Due calciatrici hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite a causa della caduta di un fulmine in un campo di calcio nella capitale messicana, precisamente a Tláhuac, una delle delegazioni di Città del Messico che si trova nella zona orientale del Distretto Federale, secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del sindaco.

Il fatto è avvenuto mentre si disputava la partita di un torneo locale. Secondo quanto raccontato dai media locali, una delle vittime era minorenne.

Dopo il fulmine le atlete sono state portate in un ospedale vicino, ma due di loro hanno perso la vita mentre altre tre hanno riportato ustioni di secondo grado anche se non sono in pericolo di vita.

