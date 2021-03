Due leonesse divorano la guida di un parco safari in Sudafrica

Malibongwe Mfila, uno specialista nel monitoraggio della fauna selvatica, è morto dopo essere stato attaccato dai leoni in un parco nazionale di Marakele in Sudafrica.

Secondo il brigadiere Motlafela Mojapelo, portavoce della Polizia del Paese, il giovane, 27 anni, è sceso dall'auto su cui viaggiava alla ricerca di selvaggina per turisti facoltosi. Mfilia, secondo quanto dichiarato dal brigadiere al portale Sowetan Live, «stava guidando nella foresta, alla ricerca di animali come elefanti, leoni e altri, per poter consigliare le guide che vanno in safari. Quindi, ha deciso di fermare il veicolo e è sceso. Mentre camminava è stato attaccato da due leonesse che lo hanno ucciso», ha raccontato.

APPROFONDIMENTI LUCCA Lucca, lanciano polpette avvelenate agli alpaca (ma sono erbivori e... IL CORAGGIO Giornalista allontana un coccodrillo di cinque metri con un bastone LA DISAVVENTURA Gatta scomparsa: gli idraulici l'avevano murata viva, in salvo...

Il corpo di Mfila è stato avvistato, insieme ai due animali, da un visitatore del parco, che ha denunciato l'accaduto alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell'aggressione, hanno ucciso i due animali che stavano continuando a divorare il corpo ormai dilaniato del giovane.

Ultimo aggiornamento: 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA