Due poliziotti compaiono in divisa sull'immagine profilo di Tinder: scoppia la polemica

Almeno due poliziotti portoghesi della GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, hanno pubblicato foto in uniforme su Tinder, l'applicazione per appuntamenti.

La situazione ha portato la GNR a pubblicare un rapporto informativo, menzionando il codice di condotta e l'uso dei social network. Come riporta CM, si afferma che «la diffusione di questo tipo di immagini o video sui social network si scontra con i doveri dei soldati della Guardia e con la deontologia del servizio di polizia, mettendo a repentaglio l'immagine istituzionale».

Nella nota si legge che questo tipo di pubblicazioni dovrebbero essere limitate ed evitate, in quanto possono essere «decontestualizzate» o utilizzate in modo «dannoso». La GNR avverte inoltre che, in altre situazioni, ci sono militari che, sui propri social, «pubblicano fotografie delle caserme, le loro armi e dei momenti in cui sono in servizio». Questo, «configura una falla di sicurezza» che può causare danni agli agenti e alle loro famiglie.