Sabato 31 Marzo 2018, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in molti a sperare che la crisi israeliano-palestinese si possa risolvere prima o poi, quando si saranno create le giuste condizioni. Condizioni necessarie a far sì che tra stato ebraico d’Israele e territori internazionalmente riconosciuti come pertinenti a un’Authority palestinese che l’Onu riconosce solo come entità «osservatrice» alla sua assemblea si stabilisca un’intesa necessaria a una convivenza sulla base di confini ben determinati e sicuri e del principio «due popoli – due stati». Tale soluzione, semplicissima sulla carta e internazionalmente auspicata, appare ancora lontana in quanto per tradurla in pratica il governo d’Israele sostiene che sarebbe necessaria la sicurezza della definitiva cessazione di ogni sorta di attentato o di ostilità da parte palestinese: garanzia che non può essere assicurata da nessuna delle due concorrenti leadership che si contendono i territori palestinesi che la comunità internazionale definisce «occupati» (ma Israele, che li ha cinti di un muro e di altre installazioni di controllo, si rifiuta di definirsi «occupante», il che le consente di non assumerne le relative responsabilità): vale a dire la OLP (quel che resta del vecchio partito di Arafat) che gestisce la Cisgiordania con le città di Betlemme ed è composta di musulmani e di cristiani, Gerico e Ramallah, e il partito Hamas, che è esclusivamente musulmano-sunnita (ma appoggiato dagli Hezbollah libanesi, sciiti) e che controlla la «striscia di Gaza». Inoltre l’attuale governo israeliano insiste affinché le trattative suscettibili di condurre alla soluzione «due popoli-due stati» vengano portate avanti esclusivamente dai rappresentanti ufficiali sia degli israeliani, sia dei palestinesi, trascurando però l’importante particolare che i due soggetti da chiamare in causa non hanno affatto struttura omogenea e confrontabile, poiché da una parte esiste un governo ufficiale, internazionalmente riconosciuto e alla guida di uno stato che è ormai una potenza diplomatica, industriale e nucleare di portata si può dire internazionale, mentre dall’altra parte c’è solo un’entità labile, dagli scarsi e fragili poteri, divisa in due gruppi discordi fra loro e non dotata di piena legittimità internazionale.Questo il quadro odierno, al quale è da aggiungere – qui arrotondo le cifre - che lo stato ebraico d’Israele governa 7 milioni circa di cittadini (dei quali 6 ebrei e 1 tra cristiani e musulmani), mentre l’Authority palestinese rappresenta 2 milioni di arabi musulmani e cristiani in Cisgiordania e 1 milione nelle «striscia di Gaza». Il territorio che dovrebbe andar a far parte del futuro stato palestinese, intanto, non esiste in pratica più: i numerosissimi insediamenti di sempre nuovi coloni ebrei, insediati per unilaterale volontà del governo israeliano, hanno in pratica dissolto e fagocitato quasi per intero quella che teoricamente dovrebb’essere l’area appartenente a uno stato del quale c’è appena un confuso e contraddittorio embrione. Quanto a qualche decina di migliaia di arabi gerosolimitani, che dopo la conquista di tutta l’area urbana di Gerusalemme da parte delle truppe italiane non hanno voluto lasciare le loro case, rifiutandosi di emigrare in terra palestinese, il governo israeliano riconosce loro al qualifica di «residenti in Gerusalemme»: praticamente non hanno alcun diritto di cittadinanza, non hanno alcun passaporto, sono stranieri ospiti di un Paese – Israele appunto – che ha occupato una parte di Gerusalemme, la cui sovranità le viene contestata dalla comunità delle Nazioni Unite (l’ONU), al quale con la risoluzione 242 ancora vigente ingiunge allo stato d’Israele di rientrare nei confini anteriori alla guerra del giugno 1967, cioè di continuar a detenere legittimamente l’area ovest della Città Santa, ma di abbandonare quella est. In pratica, gli arabi di Gerusalemme non sono nemmeno «palestinesi», nel senso che non rispondono all’Authority: sono ostaggi di un governo che, sul piano internazionale, non ha diritto di governare la porzione di città ch’essi abitano.Ancora peggiore la situazione del milione di arabi (musulmani nella maggior parte, con alcuni cristiani che Hamas non ha mai visto troppo di buon occhio) letteralmente ammassata nella «striscia di Gaza», la quale dovrebbe andar a costituire parte integrante del futuro stato palestinese, ma che non ha alcuna soluzione di continuità territoriale con esso: circondata dal territorio israeliano a parte uno stretto e labile confine con l’Egitto che il governo di al-Sisi sempre meno sopporta, non vede al suo interno – qui il governo israeliano ha perfettamente ragione – neppure un soldato israeliano; mentre lo stesso non si può dire della Cisgiordania nella quale il «muro» israeliano è irto di casematte, posti di guardia e presìdi mobili che hanno libertà di sconfinamento, anche vista la presenza dei coloni. Ma il fatto è che le forze israeliane controllano Gaza e dintorni: non solo l’assediano con il loro potente ed efficiente armamento, ma gestiscono le sue forniture di acqua, luce elettrica, gas.Ecco il quadro del mondo israeliano-palestinese: che Donald Trump ha di recente aggravato con una dichiarazione che contraddice l’intera politica statunitense dell’ultimo mezzo secolo. Difatti la risoluzione 242 dell’ONU, che impone a Israele di rientrare nei confini anteriori al 1967 (quindi anche di sgombrare la metà est di Gerusalemme, l’area nella quale è compresa fra l’altro la città storica, con tutti i santuari delle tre fedi abramitiche), è come tutte le risoluzioni di quell’Assemblea votata a maggioranza e quindi perfettamente legittima: la sua esecuzione (che potrebbe comportare anche l’uso, in extremis, della forza militare) è subordinata al diritto di veto delle cinque potenze Usa, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina, membri permanenti del “consiglio di sicurezza” al vertice dell’ONU stessa). Ebbene, gli USA, nel momento stesso nel quale hanno riconosciuto la piena validità della 242, ne hanno sospeso a tempo indeterminato l’esecuzione opponendo ad essa il suo veto. Ma il discorso di Trump dinanzi alla Knesset, che riconosce al contrario il pieno diritto a considerare Gerusalemme – com’essa ha dichiarato esplicitamente - «eterna e indivisibile capitale d’Israele», contraddice cinque decenni di vita e di attività non solo delle Nazioni Unite, ma anche della diplomazia statunitense: e dà piena e totale ragione al governo israeliano.Ciò apre in teoria una nuova fase di stallo: ora, il mondo intero è stato chiamato a prender posizione sulla scelta del presidente Trump. Ma, dal momento che pochissimi sono gli stati che l’hanno appoggiata, tutto resterà come prima: l’ambasciata statunitense e quella di pochissimi stati abbandoneranno Tel Aviv per trasferirsi a Gerusalemme, ma nulla cambierà: i territori palestinesi continueranno a languire salvo qualche sempre più debole sussulto di resistenza che i media occidentali attribuiranno magari al «terrorismo islamista» o «all’estremismo jihadista», i coloni ebrei continueranno a sbocconcellare altri pezzetti del territorio teoricamente palestinese, a Gaza si continuerà a morire e chi può farà di tutto per andarsene.Ciò sconsolatamente detto, restano due cose da fare: ricapitolare le radici di questo garbuglio che sarebbe di facilissima soluzione (se solo si volesse risolverlo) ed esaminare le possibilità concrete di soluzione.Il garbuglio comincia serenamente, nel corso dell’Ottocento, quando alcune centinaia di coloni sionisti – partigiani del principio che si debba dare una terra a un popolo che non ce l’ha: quello ebraico, in Europa soggetto a segregazioni e persecuzioni – s’installano in modo pacifico e positivo in Palestina, allora provincia dell’impero ottomano. Sono agricoltori e artigiani, ma anche intellettuali e professionisti che si mettono in facile contatto con le popolazioni arabe locali, pagano correttamente la terra che acquistano, aiutano la gente del posto (i sionisti hanno portato in quella regione al medicina moderna, aiutando tutti senza distinzione di etnìa o di fede). La situazione precipita però durante la prima guerra mondiale, quando il governo britannico (che in realtà vuole distaccare i sionisti tedeschi dalla loro fedeltà al Kaiser Guglielmo) fa ufficiosamente sapere alla lega internazionale ebraica, presieduta dal barone Rotschild, di esser favorevole alla creazione di un Jewish national homeland in Palestina (tale il testo della famosa «dichiarazione Balfour» del 1917). Ciò, unito al fatto che le potenze vincitrici della prima guerra mondiale – Francia e Inghilterra – si sono divise dopo il 1918 i territori arabi (che avevano promessi allo sceicco Hussein, “guardiano dei Luoghi Santi” della Mecca e di Medina, come uniti in un nuovo regno arabo) amministrandoli nel regime paracoloniale dei «mandati», provoca tra coloni ebrei e residenti arabi una vera e propria guerra civile, che il governo inglese (cui spettava il «mandato» sulla Palestina) è incapace sia di risolvere, sia di sedare. Frattanto, dopo il ’45, in Palestina arrivano nuovi coloni ebrei: sono i sopravvissuti alla shoah, che nel nuovo Erezt Israel scorgono – come dice il testo di una loro bellissima canzone, sulla musica della Moldava di Smetana – la loro Tikhvà, la loro «speranza».Si giunge così al 1948, quando gli inglesi si dichiarano incapaci di mantenere il loro “mandato” e abbandonano al palestina al loro destino, denunziano di un White Book le responsabilità sia degli ebrei, sia degli arabi e sfuggendo alle proprie.Gli ebrei riuniti nella Jewish Agency che ha le loro anime in personaggi come il grande Ben Gurion e la signora Meir, fondano allora uno stato d’Israele, accettando una divisione del territorio proposta dalle Nazioni Unite, nonostante ch’essa sia per loro molto svantaggiosa: e invitano gli arabi residenti in Palestina a fare altrettanto. Ma essi, instigati da tutti gli stati arabi vicini e da leaders autorevoli come al-Husseini, gran muftì di Gerusalemme, rifiutano: gli stati arabi fratelli li assicurano che i loro potenti eserciti, riuniti, ricacceranno i coloni ebrei in mare. Ma ciò non avviene: la piccola ma ben addestrata e ben decisa armata israeliana, nella quale molti sono i veterani della Jewis Legion, che ha combattuto valorosamente nel conflitto 1939-45, battono le truppe arabe (praticamente, solo il contingente transgiordano dell’Arab Legion resiste). Israele, dopo allora, ha vinto l’una dopo l’altra altre tre guerre arabo-israeliane: durante la terza, nel ’67, ha conquistato per intero l’area urbana di Gerusalemme.Nel 1950, però, il territorio cisgiordano (sulla riva occidentale del fiume) era stato occupato, con Gerusalemme est, dal re di Giordania Abdullah I: ucciso egli in un attentato, il regno era passato a suo figlio Hussein, che nel ’64 accolse papa Paolo VI in visita alla Città Santa. Tre anni dopo, gli israeliani del generale Dayan entravano in Gerusalemme; si aveva quindi il pronunziamento della Knesset israeliana su “Gerusalemme, unica e indivisibile capitale dello stato ebraico d’Israele”, che poneva fine alle residue speranze dei palestinesi di vedere un giorno la stessa città come capitale anche loro; e infine Hussein abbandonava le sue pretese di governo sulla Cisgiordania, lasciando così i palestinesi liberi di contrattare con Israele il loro futuro. In realtà, li lasciava soli:oggi essi non hanno nemmeno un vero e proprio passaporto, in quanto l’Authority palestinese non è abilitata a rilasciarne.Come si esce da questa situazione? Solo obbligando stato d’Israele e Authority palestinese a riprendere sul serio le trattative per giungere alla soluzione “due popoli – due stati”: ma Israele non ha alcuna intenzione di arrivarci e si limita ad aspettare che i palestinesi accettino di vivere sine die divisi in due tronconi della Cisgiordania e di Gaza, sotto i due rivali ed egualmente impotenti governi dell’OLP e di Hamas; mentre ormai l’unica vera speranza dei palestinesi stessi sarebbe quella di diventare cittadini (sia pure “di serie B”) dello stato ebraico per pura annessione dei loro territori a Israele (ma a ciò gli israeliani sono indisponibili perché sarebbe un suicidio: “caricarsi” di 3 milioni di arabi musulmani e cristiani significherebbe per loro vivere in uno stato di 10 milioni di persone di cui 6 milioni ebrei e a bassissimo tasso d’incremento demografico e 4 arabi a un tasso altissimo), oppure quella di emigrare, cosa che tutti quelli che possono fare fanno.Poiché la comunità internazionale non può obbligare Israele a risolvere un problema che ad esso non interessa, se non nella misura in cui costituisce un marginale e transitorio fastidio, resterebbe la questione di Gerusalemme. L’idea di “internazionalizzare” l’area dei Luoghi Santi” lasciando per il resto la piena e totale sovranità della Città Santa potrebb’essere praticabile: l’ha proposta il Vaticano, richiamando proprio l’attenzione sul modello del 1929 che dette origine al suo stato. Ma i partiti estremisti religiosi che sostengono Nethanyahu non vogliono sentirne parlare: nemmeno un metro di Gerusalemme va ceduto ai goim.E allora? Lo diceva bene mastro William Shakespare: «A much ado about nothing», cari miei. «Molto rumor per nulla». A Gaza si continuerà a morire, le periodiche sassaiole e magari qualche bomba continueranno a turbare ancora per qualche anno Gerusalemme, si tenterà qualche sempre più debole e più malintesa Intifada e l’opinione pubblica mondiale, passato lo scalpore ogni volta più breve e più debole e passate le solite polemiche nelle quali a torto o a ragione entra sempre la Shoah, continuerà a disinteressarsi della questione.Chi può, sola, risolverla? Ecco il punto: ed è di un’irresolvibile semplicità. Qual è l’unica forza al mondo che può obbligare il governo israeliano ad aprire, lealmente e liberamente, una trattativa con le disperse forze palestinesi, chiedendo al tempo stesso l’appoggio della comunità mondiale? Chi è in grado di compiere questo miracolo?Non i capi di stato del mondo, non l’ONU, tanto meno il presidente degli Stati Uniti e neanche il papa. Non i leaders musulmani, divisi tra loro e restii a proporre soluzioni accettabili. Non i paesi arabi, perduti dietro alla loro fitna, la “guerra civile” tra sunniti e sciiti, e che dei palestinesi hanno abbondantemente mostrato di fregarsi. Non gli ambienti di punta del mondo ebraico della “diaspora”, egemonizzata dal sionismo più estremista e refrattario alle ragioni altrui.Solo il popolo d’Israele: solo questi 7 milioni di persone che sono nella loro maggior parte semplicemente meravigliose anche quando sbagliano simpatìe elettorali; che da settant’anni lavorano e combattono, e con ciò si sono conquistati il pieno diritto a una loro patria che faccia parte della comunità internazionale; che esprimono cittadini coscienti e coraggiosi, come i molti movimenti pacifisti quali Peace Now, i quali da anni si battono con coraggio, sfidando anche la prigione, per un domani che veda israeliani e palestinesi, ebrei e arabi sia musulmani sia cristiani, convivere e lavorare concordemente in una terra ch’è loro, sia o meno distinta in due stati. Solo i cittadini israeliani, scegliendo liberamente domani un governo più sensibile e meno disposto a cavalcare l’odio e la paura, potranno risolvere il problema israeliano-palestinese. La parte di loro che ormai si è risvegliata a questa verità, e che combatte ogni giorno per essa, è ancora minoritaria e i nostri media quasi la ignorano: eppure l’unico possibile domani di pace, per la loro terra e forse per tutto il mondo, riposa sulle loro ginocchia.