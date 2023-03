Earth Hour, luci spente in tutto il mondo tranne in Russia: ecco perché

Il Cremlino quest'anno non ha preso parte alla Earth Hour, l'Ora della Terra, l'iniziativa mondiale promossa dal Wwf che prevede lo spegnimento delle luci per un'ora per richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, che ha spiegato la decisione col fatto che la Russia ha bollato il Wwf come «agente straniero». L'inserimento nell'elenco degli «agenti stranieri» impone un severo controllo amministrativo e obbliga a presentarsi con questa etichetta, cosa che ha di fatto costretto diversi enti alla chiusura. Lo scorso giugno la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha condannato la Russia per aver promulgato nel 2012 la legge sugli «agenti stranieri» affermando che questa viola il diritto alla libertà d'associazione e quello alla libertà d'espressione.