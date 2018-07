Congo, dichiarata la fine dell'epidemia di ebola

«La giornata di oggi segna la fine del nono focolaio di Ebola nella Repubblica democratica del Congo. L'Organizzazione mondiale della sanità si congratula con il Paese e con tutti coloro che sono stati impegnati nel porre fine all'epidemia, esortandoli a estendere questo successo anche alla lotta contro altre malattie» che affliggono l'area. Con questo messaggio il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il direttore regionale per l'Africa, Matshidiso Moeti, si uniscono al ministro della Salute della Repubblica democratica del Congo, Oly Ilunga, per l'annuncio di fine epidemia dato a Kinshasa.



Secondo gli ultimi dati rivisti, e diffusi nei giorni scorsi dall'agenzia Onu per la salute, dall'1 aprile al 3 luglio 2018 sono stati registrati un totale di 53 casi di malattia da virus Ebola, compresi 29 morti, nella provincia dell'Equatore. «L'epidemia - sottolinea oggi il Dg Oms in una nota - è stata contenuta con lo sforzo instancabile dei team locali, il supporto dei partner, la generosità dei donatori e l'efficace guida del ministero della Salute». Un modello che «salva vite umane».

Mercoledì 25 Luglio 2018, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA