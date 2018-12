Ebola, in corso la seconda epidemia più grande di sempre: «225 morti e mancano i vaccini»

Venerdì 7 Dicembre 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 14:58

Torna l'incubo per lain, il, mentre gli operatori sanitari lanciano l', che potrebbe non essere sufficiente alle necessità. La malattia si è ora propagata in una grande città nell'est del Congo, Butembo, con oltre 1 milione di abitanti.L'epidemia in corso è seconda solo a quella in Africa occidentale che ha ucciso più di 11.300 persone qualche anno fa. Il ministero della salute del Congo ha segnalato finora 471 casi di Ebola con 225 morti. Senza le squadre che hanno vaccinato più di 41.000 persone finora, questo focolaio potrebbe aver già visto più di 10.000 casi di Ebola, sostiene il ministero della salute.«Siamo molto preoccupati per la situazione epidemiologica nell'area di Butembo», ha dichiarato John Johnson, coordinatore del progetto Medici Senza Frontiere nella città. «Nuovi casi stanno emergendo e sono rapidamente in aumento nei sobborghi orientali e nei quartieri periferici isolati».Questo è di gran lunga il più grande dispiegamento del promettente ma ancora sperimentale vaccino contro l'Ebola, di proprietà di Merck. L'azienda conserva una scorta di 300.000 dosi e prepararne altre richiede diversi mesi. Un portavoce dell'OMS ha detto che le spedizioni delle dosi arrivano quasi ogni settimana per garantire una scorta sufficiente per la vaccinazione. «Fino ad oggi non si è verificata nessuna interruzione della fornitura di vaccini», ha detto Tarik Jasarevic in una e-mail alla Associated Press. «Merck sta lavorando attivamente per garantire che un numero sufficiente di dosi continui a essere disponibile per soddisfare la potenziale richiesta».Ma c'è un altro problema da affrontare: lo scetticismo di una frangia della popolazione locale. Alcuni diffidenti hanno rinunciato alle vaccinazioni o alle sepolture sicure delle vittime dell'ebola. E, come riferito dal il ​​ministro della salute, il dott. Oly Ilunga Kalenga, una "popolazione marginale" ha distrutto attrezzature mediche e attaccato i lavoratori.Il virus Ebola si diffonde attraverso i fluidi corporei delle persone infette, compresi i morti. L'epidemia «rimane seria e imprevedibile», ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità in una valutazione pubblicata mercoledì. Nove differenti zone hanno segnalato nuovi casi nell'ultima settimana e alcuni non sono stati collegati alle vittime conosciute, il che significa che rimangono delle lacune nel tracciamento in una regione con una popolazione densa e altamente mobile.