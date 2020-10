Ecco la lista delle 100 migliori città del mondo dove vivere e fare affari

La società di consulenza internazionale Resonance Consultancy ha presentato la sua nuova classifica delle 100 migliori città al mondo in cui vivere, lavorare, investire e visitare, secondo quanto riportato sul sito bestcities.org.

Gli esperti hanno elogiato in particolare le infrastrutture e le attrazioni culturali e turistiche della capitale russa. «La posizione elevata nella classifica conferma lo status di Mosca come una delle città più amate al mondo per vivere, fare affari e viaggiare», ha dichiarato il vicesindaco Vladimir Yefimov. Infatti, Mosca è al quarto posto della lista. Tuttavia la capitale russa non è l'unica città del Paese a essere entrata nella classifica, al 16 ° posto c'è anche San Pietroburgo.

Sul podio, invece, troviamo al primo posto Londra, seguita da New York, e Parigi. A seguire, poi, Mosca, Tokyo, Dubai, Singapore, Barcellona, Los Angeles e Madrid.

Per quanto riguarda l'America Latina, come città brasiliane troviamo al 44esimo posto San Paolo, mentre all'81esimo Rio de Janeiro. Alla posizione numero 63 c'è Buenos Aires, Argentina. In coda, alla 97esima posizione troviamo, invece, Città del Messico.

L'elenco di Resonance Consultancy esamina le città con una popolazione di oltre un milione di persone, le attrattive turistiche, la vita e gli affari. Per elaborarla, l'azienda ha tenuto conto delle statistiche e delle valutazioni della comunità imprenditoriale, dei professionisti del settore e dei turisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA