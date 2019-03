Ecco le città più costose e economiche nelle quali vivere nel 2019

Mercoledì 20 Marzo 2019, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giornale The Economist ha pubblicato la sua lista annuale delle città più care del mondo. In questa edizione nei primi posti della classifica si trovavano Parigi, Hong Kong e Singapore.Il trio delle città più costose in cui vivere è seguito da Zurigo e Ginevra, Osaka in Giappone, Seoul e Copenaghen.La top 10 comprende anche New York, Tel Aviv e Los Angeles.Tra le città dell'America Latina, la più cara è Città del Messico, che si è classificata al 58° posto nella classifica generale, seguita da Montevideo e Città del Guatemala, entrambe nella 72° posizione.L'elenco dei rappresentanti latinoamericani continua con Santiago del Cile e Lima, che condividono il 76° posto.Molto più in basso, le città brasiliane di Sao Paulo e Rio de Janeiro che sono state collocate al 107° e 108° posto, quest'ultimo condiviso con la città di Panama.Nelle posizioni più basse dell'elenco si trova la città di Buenos Aires al 125° posto, che è scesa di ben 48 posizioni rispetto al 2018 e Caracas che occupa l'ultima posizione, la 133esima.Le città più economiche della tabella sono la capitale venezuelana che chiude la lista insieme a Damasco, Taskent, Almatý, Bangalore, Karachi, Lagos, Chennai e Nueva Delhi.Per redigere la lista - che comprende 133 città in 93 paesi - gli esperti hanno confrontato 400 prezzi medi di 160 tipi di prodotti e servizi, prendendo come riferimento l'indice del costo della vita della città di New York.