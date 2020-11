Tornado in serie sulle rive del Mar Nero, le immagini spettacolari

Le insolite condizioni meteorologiche registrate durante il mese di novembre sulla costa orientale del Mar Nero hanno causato una serie di tornado marini, considerati rari fenomeni meteorologici in questo periodo dell'anno.

In questo contesto, negli ultimi giorni, diversi testimoni sono riusciti a catturare in un video questi imponenti fenomeni naturali, alcuni dei quali si sono formati in prossimità della costa. Nelle immagini, comparse sui social e riprese dai media, è possibile vedere un grande tornado marino, che si è formato a centinaia di metri nel Mar Nero a seguito delle forti tempeste che hanno colpito l'area di Soči, una rinomata località della Russia sud-occidentale.

