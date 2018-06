Rajoy abbandona presidenza Pp e politica: «È la cosa migliore per me, per il partito e per la Spagna»

Martedì 5 Giugno 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:56

MADRID - Uscita di scena in lacrime per Mariano Rajoy. Senza riuscire a contenere l’emozione, il leader 64enne ha annunciato oggi che abbandona la presidenza del Partido Popular, dopo aver perduto il governo per la mozione di sfiducia socialista, che ha portato Pedro Sanchez al palazzo della Moncloa. «È venuto il momento di mettere un punto a questa storia. Il Pp deve continuare ad avanzare con un’altra leadership. È la cosa migliore per me, per il partito e credo anche per la Spagna», ha detto visibilmente scosso. Un finale inatteso. Le dimissioni mettono fine a quasi 40 anni di carriera politica, durante i quali il veterano leader conservatore galiziano - che cominciò la carriera come consigliere comunale di Pontevedra, poi governatore, più volte ministro e vicepremier, fino a culminare alla presidenza del governo - è uscito indenne da più di una crisi. Ma non è sopravvissuto all’onda lunga della corruzione, con la condanna del Pp per i fondi neri, che ha motivato la mozione di censura votata una settimana fa, la prima ad avere successo al Congresso dalla fine della dittatura in Spagna.«È il momento di aprire una nuova tappa. Il Pp deve continuare ad avanzare e a costruire la sua storia con un’altra leadership. Me ne vado per due ragioni: è il meglio per me e per il Partio Popular e credo anche per la Spagna. Del resto, non importa nulla», ha detto Rajoy, suscitando un’ovazione fra i compagni di partito. Il resiliente corridore di fondo assunse la presidenza del Pp nel 2003, designato a dito da José Maria Aznar. E, da allora, ha perduto due elezioni generali, ne ha vinte altre tre – nel 2011, 2015 e 2016 – governando la Spagna per quasi 7 anni, riportandola dagli abissi della crisi economica, a una crescita del Pil del 35. Definito nel suo stesso partito come un tipo tranquillo, alla mano, flemmatico, ribattezzato dai suoi Don Tancredi, lui si è sempre definito «una persona seria, normale e affidabile». Di carattere attendista, Mariano Rajoy ha sempre dato mostra di scarso interventismo politico anche nelle vicende più spinose, come la questione catalana, che ha finito con l’incancrenirsi.Era il 15 luglio 2015 quando su di lui si abbatté la bufera per gli sms, «Luis, sii forte!», inviato da presidente del governo all’ex tesoriere del Pp, Luis Barcenas, convolto nella maxi inchiesta sui finanziamenti illeciti ricevuti e dei pagamenti mensili extra, stipendi al nero, che faceva ai dirigenti del partito conservatore. Sembrava che lo scandalo dovesse travolgerlo, invce Mariano Rajoy è rimasto saldo in sella, mentre la trama di corruzione rivelata quasi dieci anni fa dall’allora giudice Garzon, è andata crescendo, fino alle recenti condanne di 29 fra politici e faccendieri a complessivi 351 anni di carcere, e del Partido Popular per corruzione a titolo lucrativo. Proprio all’indomani del successo incassato dall’ex premier alla Camera, con l’approvazione del bilancio del 2018 del suo esecutivo minoritario, avallato da Ciudadanos e dal partito nazionalista basco PNV, grazie al quale Rajoy sperava di arrivare alla fine della legislatura, nel 2020.Il ribaltone in aula lo ha preso totalmente di sorpresa. L’ormai ex presidente del Pp ha assicurato che non realizzerà nessun cambi né nel partito né nel gruppo parlamentare che possano rivelare qualunque preferenza sul suo possibile successore. Ma con Mariano Rajoy si chiude un’era nella forza politica erede di Alleanza Popolare, che come la Balena Bianca della vecchia Cd è stata decimata da scandali di corruttele e numerose Tangentopoli. Sono molte le voci, soprattutto fra le nuove leve, che invocano primarie per la scelta del successore. Rajoy, che traghetterà il partito fino al congresso, ha lanciato un messaggio di ringraziamento alle due persone pronte a disputarsi la leadership: la segretaria generale ed ex ministra di Difesa, Maria Dolores de Cospedal, e la ex vicepremier Soraya Sanz de Santamaria, descritte dalla stampa di Madrid come nemiche acerrime. La guerra civile in casa dei Popolari è già aperta e vede su posizioni di avanzata il governatore galiziano Alberto Nuñez Feijoo, in lizza con l’altra galiziana di ferro, la presidente della Camera, Ana Pastor.