Il premier albanese Rama: «I cittadini dalla mia parte, dietro la protesta il vecchio potere»

Giovedì 21 Febbraio 2019, 01:00 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma quale protesta di popolo! Qui non siamo di fronte a gilet gialli o studenti o sindacati o altre forze sociali. Questa è la protesta organizzata dell’establishment di 5 anni emezzo fa che è stata mandata via a furor di popolo con un milione di voti. Mi colpisce che i media italiani abbiano dato tanta importanza a una manifestazione dell’opposizione in cui si è incitato alla violenza inmodo inaudito». Edi Rama, 54 anni, socialista, premier albanese dal 2013, si prepara a un’altra giornata di passione. Destra e sinistra all’opposizione hanno promesso di portare in piazza migliaia di persone. Sabato i dimostranti sono quasi riusciti a entrare nel palazzo del governo.«Gli italiani devono sapere che siamo semplicemente alla vigilia delle elezioni amministrative», dice Rama in perfetto italiano. «L’opposizione è molto indietro nei sondaggi, sa che va a perdere in quasi tutte le città.Evuolechemidimetta.»«Che cosa ci vuole a raccogliere 10-15mila persone in un Paese che per quanto piccolo, ha 4.2 milioni di abitanti? Io non do istruzioni, non sono il capo della polizia o il ministro dell’Interno, non spetta a meorganizzare secondo legge la difesa dei limiti legali di una manifestazione. La polizia sabato è stata fantastica,nonc’è statoun solo ferito tra imanifestanti in un paese nel quale tanti anni fa, nel 2011, quattro dimostranti vennerouccisiper stradasparando dalle finestre delpalazzo…»«Non parlo mai dei miei avversari in una lingua straniera, anche se è la lingua di mia nonna. Che aveva origini italiane».«Me lo dica lei, anche voi avete passato una fase nuova di una opposizione diversa che ora è al governo, ma mai ho sentito che abbia minacciato di bruciare i mandati parlamentari.»«Prima delle elezioni di un anno e mezzo fa, pur avendo lamaggioranza accettammo un compromesso per cui all’opposizione andò metà governo compreso il ministro dell’Interno, più 35mila scrutatori divisimetà emetà tra lamaggioranza e l’opposizione.Chehacontrofirmato i risultati senza nessuna contestazione.»«L’Osce ha legittimato in pieno i risultati come frutto di elezioni secondo standard internazionali, e i nostri avversari nonhanno obiettato nulla fino a ottobre quando è cominciata la battaglia per la leadership nel loro partito. L’Osce ha solo raccomandato di fare la riforma elettorale per migliorare il sistema e noi abbiamo invitato l’opposizione a scriverla, e l’avremmo approvata. Invece hanno abbandonato il Parlamento per 6mesi. Sono loro a dire che con Edi Rama non hanno chance di vincere. E vogliono che mi dimetta per fare un governo di transizione. Sarebbe come chiedere alla Juventus, siccome è troppo forte, di accettare che la formazione la facciano altri, non il suo allenatore, e che arretri in classifica ricominciando da capo il campionato…senzaRonaldo!»«Per caso, sì… I governi di transizione si fanno quando c’è un problema di rappresentanza, mentre noi abbiamo da soli lamaggioranza assoluta e siamo avanti in tutti i sondaggi. Non è un gioco, abbiamo non solo il diritto ma il dovere di rappresentare la volontà degli elettori. Le prossime elezioni saranno nel2021.»«A differenza che in Venezuela, in Albania gli americani e l’Europa hanno fattoappelloall’opposizione perché si sottometta ai princìpi democratici. Se fossiMaduro, avrei io dei problemi con Usa o Ue. L’opposizione dà un’immagine falsata del Paeseedel futurodell’Albania.»«Dice pure che l’unico modo per mandarmi via è una pallottola in fronte, ma non voglio commentare. E poi l’Albania ai tempi di Berisha bruciava. Vuole solo ostacolare la riforma della giustizia. Sono più di 50 imagistrati corrottiche abbiamobuttato fuori.»«Parole forti che l’Albania non merita, noi abbiamo ereditato un problema molto serio di coltivazione di cannabis e traffico di marijuana e l’abbiamo aggredito. La guardia di finanza, sotto l’ombrello Ue, fa il monitoraggio aereosullepiantagioni e gli ultimi rapporti confermano quanto ledico.»«Mai e poi mai. I governi italiani di destra hanno sempre lavorato in modo fantastico con i governi albanesi di sinistra e viceversa. In Albania più di 20mila italiani fanno business, lavorano, estudiano. E in Italia ci sono centinaia di migliaia di albanesi.»«Ma no! Ma no! Questa è solo una rivolta nel palazzo, della politica di quelli che sono stati mandati via e sognano l’impossibile. Cioè di tornarealgovernosenzapassareper il voto.»