Egitto, Italia dà il via libera alla vendita di due sue fregate Fremm

L'Italia ha dato in queste ore il via libera alla vendita delle due fregate Fremm all' Egitto. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate vicine al dossier. L'accordo tra Roma e Il Cairo sarebbe arrivato proprio ieri a seguito della telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader egiziano al Sisi. Le stesse fonti riferiscono che la decisione sarebbe stata già condivisa con i vertici di Fincantieri.