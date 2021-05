Venezuela, embargo dei beni del quotidiano El Nacional. Otero: «Un oltraggio»

Un team formato da un giudice e da agenti della polizia giudiziaria hanno eseguito ieri a Caracas l'embargo dei beni mobili e immobili appartenenti alla proprietà del quotidiano di opposizione venezuelano El Nacional. Lo ha reso noto via Twitter il suo presidente, Miguel Henrique Otero. L'azione, indica il portale di notizie El Pitazo, riguarda una condanna per diffamazione, passata in giudicato, nei confronti del giornale avanzata e vinta da Diosdado Cabello, vicepresidente del Partito socialista unificato del Venezuela (Psuv) e uomo forte del chavismo al potere in Venezuela.

In uno dei suoi Tweet Otero ha reso noto che «in questo preciso momento, un giudice circondato dalle Guardie nazionali è entrato nell'edificio di El Nacional per sequestrare tutto». Denunciando l'enormità della multa imposta dal tribunale, equivalente ad oltre 13,3 milioni di dollari per il suo giornale che si pubblica solo online, Otero ha sostenuto che «non è stato rispettato il giusto processo. È un oltraggio che dobbiamo denunciare al mondo intero. Vogliono eliminarci, chiuderci, farci sparire dal panorama editoriale venezuelano».