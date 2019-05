Elezioni europee, Le Pen supera Macron: ha vinto il popolo, sciogliere il Parlamento

Europee, affluenza alta. Le Pen al 23%, primo partito in Francia. Germania: Merkel vince, boom Verdi «È la vittoria del popolo» che oggi ha «ripreso il potere», ha detto Le Pen commentando la vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee.

Il capolista del Rassemblement National, Jordan Bardella, in una breve dichiarazione dopo la vittoria alle elezioni europee, ha auspicato la creazione di un «gruppo potente» dei sovranisti al Parlamento europeo. In base agli exit poll che danno Rassemblement National primo partito di Francia al 23-24%, parla di una «lezione di umiltà» per il presidente Emmanuel Macron. «Questa mobilitazione inedita in un'elezione europea da oltre 25 anni dimostra un sussulto popolare», ha dichiarato, aggiungendo che il presidente che ha «trasformato questo scrutinio in un plebiscito». «Lui e la sua politica sono stati respinti». «Anche l'Unione europea ha cambiato. Deve ormai cambiare la sua politica sociale, economica e migratoria».



Il Rassemblement national è in testa secondo tutti gli exit poll dei principali istituti di sondaggio in Francia, con previsioni di risultato finale fra il 23% e il 24,2%. La Republique en Marche di Emmanuel Macron è situata fra il 21,9 e il 22,5%. La lista Jadot (Verdi) è la sorpresa con una previsione di 12,5-13% di voti. I Republicains (destra) sono fra l'8 e il 9%. Il Partito socialista con Place Publique di Raphael Glucksmann è testa a testa con La France Insoumise (sinistra radicale), con il 6,2-7%. Le altre liste non avranno deputati a Strasburgo.

superaallee chiede «lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale» e la modifica del sistema elettorale in senso proporzionale.