Weber, Barnier e Merkel: ecco i tre big in corsa per le poltrone d'Europa

Domenica 26 Maggio 2019, 11:00

Il grande Risiko delle poltrone europee comincerà ufficialmente martedì. Nel day after elettorale i leader dell'Unione, risultati alla mano, cominceranno a studiare a Bruxelles equilibri, equilibrismi e alleanze per dare volti e nomi al vertice continentale che sarà incaricato di guidare la (perigliosa) rinascita europea.Mettere insieme i tasselli del puzzle delle nomine non è facile. Pesano gli intrecci di nazionalità, di appartenenza politica, di area geografica e di genere. In più l'obiettivo è ambizioso: pur in costanza della Brexit, Angela Merkel ed Emmanuel Macron vogliono varare il pacchetto completo al Consiglio europeo del 20 e 21 giugno. E poco importa se poi la nuova Commissione diventerà operativa in ritardo, causa Brexit.