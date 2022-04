«Sappiamo come vota la Francia quando è arrabbiata, ma non sappiamo come vota quando è stanca», così analizzava l’umore elettorale dei francesi un paio di mesi fa un collaboratore di Emmanuel Macron. Era ancora il tempo della pandemia, del post lockdown.



Oggi, ai tempi della guerra in Ucraina, giorno del primo turno delle presidenziali l’interrogativo è ancora più grosso: nessuno sa come vota la Francia quando «è stanca e pure arrabbiata»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati