Marine Le Pen supera Macron in un sondaggio per l'Eliseo e lo attacca: «È sempre più nervoso»

Mancano 48 ore al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia e il clima diventa incandescente con il presidente uscente Emmanuel Macron che collega la sfidante Marine Le Pen direttamente a Vladimir Putin e con un sondaggio (Atlas Politico) che vede per la prima volta il sorpasso della leader del Front National. Le Pen batterebbe Macron con il 50,5%.

La candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha detto questa mattina che il suo avversario alle elezioni, il presidente in carica Emmanuel Macron, è «molto aggressivo da quando è entrato in campagna elettorale» e questo rivela - secondo lei - «una certa dose di nervosismo» a due giorni dalle presidenziali. «Lo trovo aggressivo nelle posture, nelle frasi - ha detto la Le Pen a France Info commentando l'intervista di Macron a Le Parisien in cui ha definito l'avversaria 'dipendente da Putin' - ho trovato le frasi del presidente della Repubblica estremamente offensive». La leader del RN afferma di essere stata «molto colpita dall'udire il presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, accusarmi di razzismo». E, ha aggiunto, «lo sfido a trovare una sola frase nel mio programma che discrimina i francesi per la loro origine, la loro religione o il colore della penne, perché il razzismo è questo». «Bisognerebbe - ha aggiunto - che il presidente della Repubblica comprendesse che creare una differenza di diritto, concedere diritti supplementari in funzione della nazionalità non è mai stato considerato, in nessun diritto, come razzista».

France, Atlas Politico poll:



Presidential run-off election



Le Pen (RN-ID): 50.5%

Macron (EC-RE): 49.5%



Macron (EC-RE): 54%

Mélenchon (LFI-LEFT): 46%

...



Fieldwork: 4-6 April 2022

Sample size: N/A

➤ https://t.co/Q3N85NmqYU pic.twitter.com/P3jlBNE3QY — Europe Elects (@EuropeElects) April 7, 2022

E il presidente Macron, in difficoltà contro Marine Le Pen, infatti alza il tiro e - in un'intervista a Le Parisien - dichiara che la sua avversaria «dipende finanziariamente da Putin» oltre ad essere «accondiscendente con la Russia».

E il suo programma rimane «brutale, razzista», mentre sul piano sociale è pieno di «menzogne». «Penso che Marine Le Pen abbia un programma sociale pieno di menzogne perché non pensa a finanziarlo. Ha il programma che mette più in pericolo i piccoli risparmiatori e i piccoli pensionati. Quando dice: aumento le pensioni e dormite tranquilli, non è vero. Mente alle persone, perché non lo farà mai. Quando propone di abbassare l'IVA ovunque e di bloccare i prezzi senza sapere come pensa di riuscirci, mente alle persone. Perché se uno decide una cosa del genere, ci manda in rosso. Quello che è vero - dice Macron - è che il dibattito ha completamente banalizzato il discorso di Marine Le Pen perché lei ha avuto uno straordinario direttore di campagna che è stato ancora più estremista di lei: Zemmour. E quindi, siccome le cose più orrende sono state già dette da mesi, ci si racconta che Marine Le Pen non è poi così grave. Ma i suoi fondamentali non sono cambiati: è un programma razzista, che punta a spaccare la società, e di grande brutalità». Quanto al rapporto con Putin, «Marine Le Pen è finanziariamente dipendente da lui e dal suo regime, con il quale è stata sempre accondiscendente», accusa il presidente uscente.